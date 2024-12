Vanityfair.it - Gigi D'Alessio, sopravvissuto allo tsunami del 2004: «In un attimo il mare diventò un mostro, scappai appena in tempo con mio figlio Luca sulle spalle»

A venti anni dalla tragedia, il cantante, che all'epoca era in vacanza coi figli alle Maldive, ha raccontato al Corriere della Sera: «Sono stato fortunato, ma ho provato un profondo senso di colpa per essermi salvato. Non dimenticherò mai la disperazione di uomini e donne che piangevano i familiari scomparsi tra le onde»