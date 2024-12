Biccy.it - Gigi D’Alessio e LDA sopravvissuti a uno tsunami: il loro racconto

Leggi su Biccy.it

e LDA esattamente due decenni fa – il 26 dicembre del 2004 – sono stati fra gli sfollati di unocatastrofico che provocò circa 230 mila morti.La causa delloche colpì l’Indonesia, il Sud Africa, la Thailandia e le zone limitrofe fu un terremoto di magnitudo 9.2 nell’Oceano Indiano.con il figlio LDA in quei giorni si trovavano alle Maldive. Fra le pagine del Corriere della Sera, come riprese da Novella 2000, le parole del cantante:“Sembrava uno di quei disaster movie che vediamo al cinema. Arrivò un muro d’acqua alto metri. Feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca LDA, ndr, che allora aveva poco più di un anno. Uscimmo dal mio bungalow e andammo a controllare come stavano gli altri miei figli Claudio e Ilaria nella struttura accanto.