Festival di Sanremo 2025 | annunciati i 3 conduttori del PrimaFestival

La squadra completa deldisi sta piano piano formando e proprio oggi Carlo Conti, in diretta al Tg1, ha annunciato il team che condurrà il Prima.Idel Primasaranno Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, mentre l’inviata all’interno del Teatro Ariston sarà Mariasole Pollio, già vista in azione in un contesto simile ai Battiti Live.“Il Primasarà un appuntamento importante perché darà i numeri del, le tendenze sui social, le quotazioni, i commenti a caldo degli artisti in gara” – ha dichiarato Carlo Conti al Tg1 – “Un modo per sentire emozioni, tensioni e aspettative dei cantanti in gara“.Prima, la reazione dei 3Gabriele Corsi, via Twitter, ha commentato: “Allora è tutto vero! Ci vediamo a“; Bianca Guaccero, invece, ricondividendo il video annuncio di Carlo Conti ha scritto: “Sono emozionata.