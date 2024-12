Pianetamilan.it - Di Gennaro: “Milan indecifrabile. Non c’è unione, solo problemi. A gennaio …”

Antonio Di, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in particolare sul momento di forma e suideldi Paulo Fonseca. Ecco, dunque, le sue parole. Sul: "E', è una buona squadra ma ci sono. E' difficile dire che stiano con Fonseca, visto quanto successo. Per me qualcuno andrà via a, ma non vedo l'che dovrebbe esserci in una big. E l'allenatore non èma quasi". Sulla Juventus: "Si vince soffrendo, ma era importante. Per me Napoli, Atalanta e Inter hanno ancora qualcosa in più, poi occhio a Lazio e Fiorentina, la Juve deve migliorare ma è lì. La fase difensiva sta facendo la differenza, ma manca qualcosa davanti, ma anche come gioco e di giocatori che dovrebbero fare la differenza.