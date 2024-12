Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Jappert, il Lecce si muove in Argentina

2024-12-26 19:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del:L’infortunio di Kialonda Gaspar, fermo per una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, ha modificato le strategie delin vista del mercato di gennaio. La priorità di Pantaleo Corvino è diventata quella di consegnare a Marco Giampaolo un nuovo difensore centrale. Comprare a prezzi contenuti con l’idea di realizzare in futuro un’altra plusvalenza: è questa la politica manageriale del club governato dal presidente Sticchi Damiani. Ilsiin. Nelle ultime settimane ha raccolto relazioni su Kevin, vent’anni, un metro e 89, destro naturale. Gioca nell’Atletico Rafaela, guidato da Ivan Juarez, e può essere tesserato da comunitario.