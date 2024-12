Quotidiano.net - Come truccarsi a San Silvestro: "Bordeaux, vinaccia e borgogna per salutare il nuovo anno"

La magica notte di Sansi avvicina. Qual è il trucco giusto per accompagnare l’outfit scelto per festeggiare l’arrivo del? Ne parliamo con Federica Farfallini, make up artist di Rimini. "I colori del momento – spiega – sono le sfumature del, dal, al, passando per il granato. In generale gli ombretti devono seguire queste tonalità ed essere sfumati, senza dimenticare di aggiungere un punto luce sul dorato. Anche sulle labbra vincono i rossetti opachi, sempre sui toni del. Le limited edition delle grandi marche si sono ispirate a queste nuances. I rossetti di Dior, ad esempio, con tanti glitter all’interno sono andati letteralmente sold out".truccare il viso? "Il volto deve essere glow, cioè luminoso – prosegue l’esperta–, accentuando i punti luce.