"Chiuso per fallimento": per 'Babbo Natale' Diego finisce in disgrazia, sconcerto ad Affari Tuoi

Non si ferma mai,. Così nella puntata speciale di Santo Stefano ecco che a sedersi al centro dello studio è un pacchista d'eccezione: “”. Questo è il soprannome affettuoso dato da Stefano De Martino a, concorrente ligure che per via del fisico robusto e della barba bianca ha incarnato perfettamente lo spirito natalizio. Ma il clima di festa non ha portato fortuna al concorrente, che hala serata su Rai 1 senza alcun premio, tornando a casa a mani vuote. Stefano De Martino apre la puntata con il suo consueto carisma, facendo gli auguri al pubblico e al pacchista protagonista della serata: "Auguri a me, al nostro regista, a tutti gli Stefano e Stefania, ma soprattutto a colui che è tornato da un lungo viaggio, il nostro!"., appassionato di moto e dipendente comunale, entra in gioco con il pacco numero 8, accompagnato dal figlio, che lo supporta durante la partita.