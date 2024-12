Laspunta.it - Ceccano: 11 milioni di euro di tributi non riscossi. Partiti i pignoramenti dei conti correnti.

Ha dell’incredibile quello che il Commissario Prefettizio ha scoperto nelle carte del comune di.L’amministrazione di, guidata dal centro destra fino allo scioglimento per i noti fatti giudiziari, dell’inchiesta the good lobbies, non ha mai riscosso idegli ultimi anni, accumulando un credito di 11di.Eppure la ex giunta Caligiore piangeva miseria affermando che il Comune non aveva soldi, quando invece doveva incassare icomunali per 11di.Ad uscire pubblicamente su quest’altra pagina buia dell’amministrazione di centro destra alla guida del comune di, fino agli arresti della Questura di Frosinone, è l’associazione2030 che chiede come mai in tutti questi anni nessuno abbia provveduto a far pagare iai cittadini.