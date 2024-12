Laprimapagina.it - Catanzaro. Frontale tra un’Audi A4 e una Lancia Y a Piterà: morto il quindicenne Riccardo

Tragedia della strada nel giorno di Santo Stefano. Nell’impatto tra due auto ha perso la vita une sono rimasti feriti altri sei giovani. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 109 della Sila, in localitàdi.Nello scontrosono rimaste coinvolteA4 ed unaY. La vittima viaggiava a bordo della. Tre le squadre dei vigili del fuoco del Comando diintervenute che hanno provveduto a estrarre i feriti, affidandoli al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento nella struttura ospedaliera e, mettere in sicurezza il sito e le vetture. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri.L’intera comunità dell’IS “Siciliani-De Nobili” è oggi profondamente addolorata per la prematura e ingiusta scomparsa diFabiano.