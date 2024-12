Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Diverse squadre su Terracciano, ma lui …

Ilinvernale si sta avvicinando e ci sono novità riguardanti Filippo, terzino del. Arrivato in rossonero nel mese di gennaio dal Verona per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, non ha trovato tantissimo spazio. In questa stagione, Paulo Fonseca l'ha schierato come terzino sinistro per sostituire Theo Hernandez. Nel match di venerdì scorso contro la sua ex squadra, invece, il numero 42 rossonero è stato schierato a centrocampo in coppia con Youssouf Fofana. Come riportato su X da Nicolò Schira, esperto di, l'Empoli ed il Monza erano interessate a prenderein prestito dal. Adesso, invece, il club rossonero sta prendendo in considerazione l'idea di tenere il classe 2003. Anche da parte del calciatore c'è la volontà di rimanere in rossonero.