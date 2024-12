Liberoquotidiano.it - Brescia, le svastiche in pieno centro? Clamoroso, ecco chi le ha fatte: sinistra demolita

Ma come: non erano dei “fascioleghisti” gli autori delledisegnate con la bomboletta spray su muri e monumenti di? Alcuni esponenti dellane erano certi. Non si sapeva ancora nulla degli imbrattatori, ma i compagni avevano già l'identikit dei responsabili: bianchi e appartenenti a gruppi di estrema destra. E invece uno dei due è pure pakistano. I ragazzi (26 e 24 anni) hanno confessato, spiegato che erano ubriachi, che la politica non c'entra niente. A oggi però, nella deuncia a loro carico, l'aggravante dell'odio razziale resta. L'attività investigativa della Digos è cominciata la mattina del 18 dicembre poche ore dopo l'imbrattamento di diversi edifici e di una statua delstorico. È stata rovinata con treanche la fontana posizionata all'incrocio tra via Trieste e via Gabriele Rosa, così come il monumento alla Bella Italia, in piazza della Loggia, uno dei luoghi simbolo di