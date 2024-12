Quifinanza.it - Borse distratte dalle festività: volumi bassi e pochi spunti operativi

Leeuropee chiudono l’ultima seduta della settimana in denaro, ma la performance settimanale è più cauta e sconta alcune prese di profitto ed un drastico calo dei, tipico dii sessioni a cavallo dellenatalizie.Una settimana dominata da una doppio riferimento: indietro agli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo periodo (dall’elezione di Trump alla casa Bianca al cambio di passo delle banche centrali) e in avanti a quelle che sono le aspettative sul 2025 (la fine delle guerre, una politica più misurata delle banche centrali, la possibilità di una guerra commerciale a tutto campo).Una doppia ottica che ha amplificato l’incertezza e la volatilità, frenando il mercato azionario, ad eccezione dell’ultima seduta, e spingendo in alto i rendimenti dei titoli di stato, con il Treasury decennale che ha toccato un picco di 4,64%, posizionandosi ai massimi dal mese di maggio.