Pianetamilan.it - Amarcord Milan – 27 dicembre 2017: Cutrone decisivo nel derby contro l’Inter

Il 27, esattamente 7 anni fa, Patrickdecise di entrare nella storia deitraed Inter. Nella stagione/2018, infatti, le due squadre si affrontarono ai quarti di finale di Coppa Italia. In quella stagione, quella in cui arrivarono tanti colpi di mercato come Hakan Calhanoglu, Franck Kessié, André Silva e soprattutto Leonardo Bonucci, che divenne capitano del, i rossoneri cambiarono allenatore in corso d'opera. Via Montella e dentro Ringhio Gattuso. In Coppa Italia, il Diavolo vinse 3-0 agli ottavi di finaleil Verona e, ai quarti, trovò l'Inter. In quel, Gattuso schierò in porta il fratello maggiore di Gigio Donnarumma, Antonio, al suo esordio in rossonero. All'Inter, nel corso del primo tempo, venne annullato dal VAR il gol del vantaggio a causa del fuorigioco di Andrea Ranocchia.