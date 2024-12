Inter-news.it - Acerbi e Pavard in Supercoppa? L’Inter valuta uno scenario – CdS

Leggi su Inter-news.it

Come stanno? I due lungodegenti della difesa delnon sono ancora rientrati dai rispettivi infortuni. Si avvicina pure laitaliana. Il Corriere dello Sport ipotizza uno.INFORTUNATI – Anche contro il Cagliari la coperta in difesa delsarà abbastanza corta. Néné, infatti, potranno essere convocati. Il primo è fuori dalla trasferta contro il Verona dello scorso 23 novembre, più di un mese fa, il secondo invece dalla partita giocata in casa contro il Lipsia in Champions League. Era il 26 novembre. Insomma, Simone Inzaghi, nell’ultimo mese, non si è potuto avvalere dei suoi titolari in difesa. Nonostante ciò, i vari Stefan de Vrij, Yann Aurel Bisseck e Carlos Augusto hanno risposto sempre presente e in modo molto positivo. Ma in otticaesordirà con l’Atalanta il 2 gennaio), qual è la situazione?in otticaLA SITUAZIONE – Secondo il Corriere dello Sport, siachedovrebbero partire con la comitiva nerazzurra verso Riad e lì spetterà a Inzaghi decidere se e come utilizzarli.