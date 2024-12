Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Forlì dei primi anni ottanta

Leggi su Glieroidelcalcio.com

Ladel1981-82Ultima tappa del nostro tour emiliano romagnolo e ultimadell’anno. Oggi presento unaa maniche lunghe dell’A.C.risalente alla stagione 1981-82.Le caratteristiche dellaLaè una bellissima lanetta a manica lunga, a strisce verticali e strette bianche e rosse. Si tratta ovviamente della prima divisa. Il produttore dellanon risulta conosciuto.Particolare del fronteIl colletto presenta uno scollo ed è di colore rosso come i polsini.Laè sicuramente riconducibile alle stagioni 1980-81 e 1981-82 in cui, come vediamo chiaramente dalla foto di un giovane Moreno Mni, lanon ha sponsor ma solo la scritta A.C. Forlí sulla sinistra.Il giovane Moreno Mni con ladella stagione 1981/82Probabilmente per un riutilizzo da parte delle formazioni giovanili o della stessa prima squadra (ma al momento non ho trovato riscontri fotografici), allaè stato apposto nella stagione 1983-84 lo sponsor Ginestri Mobili (utilizzato anche nelle due successive stagioni 1984/85 e 1985/86) che è un azienda di arredamenti, tuttora attiva, con sede a Rocca San Casciano, nella provincia forlivese.