Tragedia in Val di Non | esplosione in casa muore un uomo di 72 anni

Un dramma ha scosso la tranquilla Val di Non, in Trentino oggi, 26 dicembre. Un’ha distrutto unaa Mollaro, un piccolo paese della zona, e ha portato alla morte undi 72. L’allarme è stato dato dai vicini dipoco prima di mezzogiorno, quando il boato ha fatto tremare le finestre e messo in allerta tutta la comunità.Leggi anche: Padova,a Natale: madre trova la figlia di 17morta nella sua cameraSul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, i vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, e i sanitari, ma per l’anziano non c’era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine e i tecnici sono al lavoro per capire cosa abbia provocato l’. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, ma le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto.