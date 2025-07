Al Vulcano Buono dal 5 al 31 luglio la grande musica con Enrico Nigiotti SLF Alfa Francesco Renga e Clara

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e del divertimento al Vulcano Buono di Nola! Dal 5 al 31 luglio, la prima edizione di “Vulcano Buono Music Emotion 2025” trasformerà il centro commerciale in un palcoscenico di emozioni, con grandi artisti come Enrico Nigiotti, SLF, Alfa, Francesco Renga e Clara. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica che desiderano condividere momenti speciali sotto il cielo estivo.

Al Vulcano Buono di Nola domani il primo concerto live di Enrico Nigiotti. Seguiranno SLF, Alfa, Francesco Renga e Clara. Si annuncia ricca di musica e divertimento la prima edizione di "Vulcano Buono Music Emotion 2025" organizzata dal Vulcano Buono di Nola. Una rassegna estiva di concerti live che prende il titolo di "Un'estate a

