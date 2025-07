Wimbledon 2025 | Luciano Darderi lotta ma agli ottavi va Thompson

Wimbledon 2025 si presenta come un palcoscenico di emozioni e sfide epiche, dove anche i talenti emergenti come Luciano Darderi dimostrano il loro cuore e determinazione. Nonostante la sconfitta agli ottavi contro Thompson, il giovane argentino ha dato tutto in campo, lasciando il segno con coraggio e passione. La corsa nel torneo va avanti, promettendo ancora molte sorprese e momenti indimenticabili per gli appassionati di tennis.

Luciano Darderi deve salutare Wimbledon 2025. Il classe 2002 di Villa Gesell dice addio ai Championships, ma lo fa comunque lottando prima di cedere all’australiano Jordan Thompson. Il nativo di Sydney s’impone per 6-4 6-4 3-6 6-3 e ora proverĂ a fermare l’avanzata di Taylor Fritz, con l’americano che finora dei 15 set possibili ne ha giocati 14. Due ore e 53 minuti la durata complessiva del match. Subito Darderi si trova a dover annullare tre palle break, delle quali la seconda è quella buona (con tanto di punto altamente spettacolare). I successivi game scorrono in maniera relativamente tranquilla, ma qualcosa accade nel sesto, in cui è Thompson a dover recuperare uno svantaggio di 0-40, anche perchĂ© dall’altra parte l’italiano spinge e non poco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: Luciano Darderi lotta, ma agli ottavi va Thompson

