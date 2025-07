Borsa di studio da 12.600 euro per studenti di Medicina e Chirurgia a Roma

Se sogni di diventare medico e desideri iniziare il tuo percorso senza preoccupazioni economiche, questa è la tua occasione! La Fondazione Enpam 5×1000 offre una borsa di studio da 12.600 euro a studenti meritevoli e con condizioni finanziarie svantaggiate per iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia a Roma. Un sostegno concreto per realizzare il tuo futuro nel settore sanitario. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica!

Un’importante opportunità per i futuri medici: una borsa di studio del valore di 12.600 euro per sostenere giovani talenti che intendono iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia a Roma. L’iniziativa mira a supportare studenti meritevoli in condizioni economiche svantaggiate. Sostegno allo studio della medicina La Fondazione Enpam 5×1000 ha istituito un bando in memoria . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

