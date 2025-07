Fair play finanziario multa di 3 milioni di euro per la Roma

Il fair play finanziario torna sotto i riflettori con una multa di 3 milioni di euro alla Roma, che ha sfiorato il limite fissato dalla UEFA per l’anno fiscale 2024. La decisione della CFCB sottolinea ancora una volta l’importanza della gestione responsabile dei club e le sfide che essi devono affrontare per rispettare i parametri economici imposti dal massimo organismo continentale. Una notizia che riaccende il dibattito sulla sostenibilità nel calcio europeo.

La Camera di Controllo Finanziario dei Club Uefa (CFCB) ha annunciato le multe ai club monitorati nella stagione 20242025 in merito al fair play finanziario. Tirano un sospiro di sollievo Milan e Inter, che sono rientrati nei parametri. Alla Roma, che come si legge in un comunicato ha «sforato di poco» il target finanziario intermedio fissato per l’anno fiscale che si è concluso nel 2024, è stata inflitta una multa di tre milioni di euro, senza restrizioni dei giocatori in lista Uefa né, ovviamente esclusioni dalle coppe europee. per la Roma si tratta del secondo anno con sanzioni. Multe ben più pesanti sono state inflitte a Chelsea (20 milioni), Barcellona (15 milioni), Lione (12,5 milioni) e Aston Villa (11 milioni). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fair play finanziario, multa di 3 milioni di euro per la Roma

