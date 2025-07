Moda britpop in corsia | Lidl veste gli Oasis

La moda britpop in corsia si reinventa con Lidl, che porta il look iconico di Liam Gallagher degli Oasis direttamente nelle nostre case. Dopo il successo delle sneaker sold out in poche ore, il brand lancia una capsule esclusiva, "Lidl by Lidl", dedicata alla scena musicale britannica. Questa giacca, ispirata alla musica e alla ribellione degli anni 2000, promette di diventare un must-have per gli amanti dello stile autentico e anticonvenzionale. La collezione si ispira allo stile visto nella recente campagna di...

Dopo il successo delle sneaker Lidl, andate sold out in poche ore nel 2020, il brand torna a sorprendere con un nuovo lancio: una giacca ispirata allo stile unico di Liam Gallagher degli Oasis. Il capo è parte della capsule ironicamente intitolata Lidl by Lidl, un gioco di parole che richiama il titolo della celebre canzone Little by Little, pubblicata dalla band britannica nel 2002. La giacca si ispira allo stile visto nella recente campagna di Berghaus, lo storico marchio outdoor di Newcastle, che ha scelto proprio Liam Gallagher come testimonial. Il capo presenta un design audace e riconoscibile, con colori accesi – blu, giallo e rosso – che riprendono la palette distintiva del marchio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Moda britpop in corsia: Lidl veste gli Oasis

