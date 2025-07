Assegnazioni provvisorie docenti 25 26 | preferenza sintetica comune ricongiungimento è obbligatoria? E in caso di deroga?

Se sei un docente in attesa di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/2026, conoscere le modalità di espressione delle preferenze è fondamentale. La preferenza sintetica del comune di ricongiungimento, ovvero il luogo di residenza, è obbligatoria se si desidera indicare altri comuni, e sempre in caso di usufruizione di deroghe previste dal CCNL 19/21. Scopriamo insieme quando questa indicazione diventa imprescindibile e come ottimizzare le tue scelte.

L'indicazione della preferenza sintetica del comune di ricongiungimento (ossia di residenza della persona cui ricongiungersi) è obbligatoria qualora si intendano esprimere preferenze per altri comuni. E' sempre obbligatoria, invece, in caso di fruizione di una delle deroghe di cui al CCNL 1921.

