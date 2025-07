fc 25 eberechi eze sbc mutaforma

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e vuoi sbloccare il prestigioso SBC dedicato a Eberechi Eze, questa è l'occasione che fa per te! Con 6 sfide da completare entro il 11 luglio, potrai aggiudicarti un Eberechi Eze non scambiabile e altri premi esclusivi. Preparati a mettere alla prova le tue abilità e a potenziare la tua rosa: il percorso verso il successo inizia ora!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Eberechi Eze uscita in data 4 luglio 2025. SBC Eberechi Eze. Numero sfide: 6. Premio: 1x Eberechi Eze Non scambiab.. Scadenza: 11 luglio. Rosa 91. Premio: 1x Premium Mixed Players Pack Valutazione squadra: min 91. Rosa 91. Premio:1x Premium Mixed Players Pack Valutazione squadra: min 91. Rosa 90. Premio: 1x Premium Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 90. Forma smagliante. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Quals.