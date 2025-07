Ferrari in grande spolvero nel venerdì di Silverstone Leclerc e Hamilton mettono nel mirino le McLaren

Venerdì da sogno a Silverstone per la Ferrari, che si mostra competitiva e determinata in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Leclerc e Hamilton hanno già messo nel mirino le McLaren, segnando segnali promettenti per la squadra di Maranello. I primi riscontri delle prove libere accendono l'entusiasmo: sarà una sfida avvincente! Restate con noi per scoprire come si svilupperà questa emozionante corsa.

Buoni segnali in casa Ferrari al termine delle prove libere del venerdì a Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna valevole come dodicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno 2025. La Scuderia di Maranello ha dimostrato a sprazzi di poter insidiare anche le McLaren sul tracciato inglese, confermando i benefici che ha generato l'introduzione del nuovo fondo soprattutto a livello di carico aerodinamico nelle curve ad alta velocità. I tifosi della Rossa possono sorridere anche per il rendimento odierno di Lewis Hamilton, estremamente competitivo sin dalla FP1 su una pista che lo ha sempre esaltato anche nelle annate più difficili (vedi la vittoria del 2024 con Mercedes).

