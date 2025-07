F1 George Russell | Non siamo vicini ai migliori Triste dover confidare nelle temperature…

Dopo una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, George Russell si trova a dover affrontare le sfide di un weekend che si preannuncia difficile. La Mercedes, partendo bene al mattino, ha mostrato qualche incertezza nel pomeriggio, lasciando il pilota britannico con molto da rimboccare le maniche. Nonostante le difficoltĂ e le temperature non ideali, Russell sa che solo con impegno e determinazione potrĂ risalire la china e puntare alla vetta.

George Russsll sa che deve rimboccarsi ancora le maniche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato di Silverstone, infatti, il pilota di casa non è andato oltre l'ottava posizione complessiva, con una Mercedes che aveva iniziato bene nel turno mattutino, salvo poi compiere qualche passo indietro nel corso del pomeriggio inglese. Davanti a tutti troviamo Lando Norris che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:25.816 con un margine di 222 millesimi di vantaggio sulla prima Ferrari di Charles Leclerc, mentre chiude in terza posizione l'idolo di casa Lewis Hamilton a 301.

