Bruno Vespa e Comin & Partners al via alla V edizione Forum in Masseria Summer Edition | Italia ed Europa nell’era Trump tra dazi AI e geopolitica

Bruno Vespa e COMIN AMP Partners danno il via alla V edizione del Forum Summer Edition nella suggestiva Masseria Li Reni di Manduria, dal 4 al 6 luglio. Oltre 50 ospiti tra istituzioni, imprese e politica si confrontano sulle sfide globali che coinvolgono Italia ed Europa: dai dazi di Trump ai dilemmi geopolitici, dall’intelligenza artificiale alle energie rinnovabili. Un’occasione unica per analizzare i futuri scenari europei e americani, perché solo attraverso il dialogo possiamo affrontare con successo le crisi mondiali.

Dal 4 al 6 luglio alla Masseria Li Reni di Manduria, oltre 50 ospiti tra istituzioni, imprese e politica, al centro le sfide globali per l’Italia e l’Europa, tra leadership USA, conflitti, intelligenza artificiale ed energia In un contesto internazionale sempre piĂą critico — tra conflitti arm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bruno Vespa e Comin & Partners, al via alla V edizione Forum in Masseria Summer Edition: Italia ed Europa nell’era Trump tra dazi, AI e geopolitica

FORUM IN MASSERIA 2025 | Il Co-presidente della Task Force delle Nazioni Unite sulla Crisi del Debito Paolo Gentiloni dialoga con Bruno Vespa Vai su Facebook

"Undici esponenti di governo, tra cui otto ministri (Urso, Calderone, Pichetto Fratin, Valditara, Piantedosi, Lollobrigida, Tajani e Foti). La quinta edizione del Forum in Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partner Vai su X

Torna il Forum in Masseria di Bruno Vespa, otto i ministri attesi - A Manduria da venerdì 4 a domenica 6 luglio la quinta edizione della kermesse organizzata insieme a Comin & Partners alla Masseria Li Reni. Lo riporta milanofinanza.it

Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa al «Forum in masseria» in diretta - L'intelligenza artificiale, le sfide del lavoro in un mondo in continua evoluzione, la dimensione dell'Italia nel `grande caos´ globale. Da video.corriere.it