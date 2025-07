Elezioni regionali Marche Battistoni FI | Squadra forte e coesa per Ancona Al via la nostra campagna elettorale

Oggi parte ufficialmente la nostra campagna elettorale per le Marche, unendo esperienza, passione e un’energia rinnovata per il futuro della regione. Con una squadra forte e coesa, guidata da candidati di alto profilo e sostenuta dai leader di Forza Italia, siamo pronti a fare la differenza ad Ancona e oltre. La nostra missione è chiara: costruire un domani migliore, insieme.

«Parte oggi la nostra campagna elettorale per le Marche, forti dell’esperienza e della serietà dei nostri candidati». Lo ha annunciato il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni, in occasione della presentazione ufficiale della squadra azzurra per la provincia di Ancona alle prossime elezioni regionali. Presenti anche il segretario nazionale Antonio Tajani e i candidati: Mirko Bilò, Lindita Elezi, Marco Battino, Manuela Caucci e Tiziano Consoli. «Una squadra coesa, radicata e competente – ha sottolineato Battistoni – formata da donne e uomini che hanno già dimostrato, con spirito di servizio e concretezza, di saper amministrare i territori». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Elezioni regionali Marche, Battistoni (FI): «Squadra forte e coesa per Ancona. Al via la nostra campagna elettorale»

