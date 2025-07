Sette giorni al via dei Mondiali di Singapore Il Settebello punta in alto

A sette giorni dall’inizio dei Mondiali di Singapore 2025, il Settimo Mondo si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. Franco Carrella, dalla Gazzetta dello Sport, analizza le sfide del torneo maschile e le ambizioni dell’Italia di Campagna, rinnovata e determinata a brillare. Con un roster giovane e motivato, gli azzurri puntano in alto: sarà battaglia fino all’ultima palla. La strada verso il podio è aperta, e il primo grande traguardo è ormai vicino.

Franco Carrella, giornalista della Gazzetta dello Sport, presenta il torneo maschile dei Mondiali di Singapore 2025 e delinea le prospettive dell'Italia di Campagna nel primo grande torneo del nuovo quadriennio olimpico. La formazione azzurra, rinnovata e ringiovanita nel suo roster, arriva in Asia con la ferma intenzione di essere protagonista assoluto e di provare a dire la sua nella lotta per la conquista delle medaglie.

