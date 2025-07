Napoli non solo Osimhen | doppia cessione da 50 milioni

Nel cuore di un’estate bollente, il Napoli si prepara a rivoluzionare la sua rosa, tra cessioni strategiche e acquisti mirati. Con Osimhen sul punto di partire e altri due giocatori pronti a lasciare, il club azzurro punta a rafforzarsi senza perdere di vista l’obiettivo: rimanere protagonisti nel calcio italiano ed europeo. Per costruire, a volte, bisogna lasciare andare...

Il bomber nigeriano pronto a fare le valigie, mentre si sbloccano altre due cessioni: tesoretto per la dirigenza azzurra Dopo aver alzato al cielo il quarto Scudetto della sua storia, il Napoli sta vivendo un’estate ad alta tensione tra grandi manovre di mercato, colpi in entrata e scelte delicate in uscita. Con Antonio Conte in panchina e Giovanni Manna a dirigere le operazioni, il nuovo Napoli prende forma. Ma per costruire, a volte, bisogna anche saper rinunciare a qualche pezzo che garantirebbe fondi necessari. Napoli, oltre Osimhen due attaccanti in partenza. I fari restano ovviamente puntati su Victor Osimhen, nome in cima alla lista dei desideri di tanti top club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it