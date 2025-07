Irreperibile a un ordine di carcerazione Langellotto imputato per le minacce al giornalista del Fatto Vincenzo Iurillo

Salvatore Langellotto, noto pregiudicato di camorra, è attualmente irreperibile da circa due settimane mentre è in corso un processo a suo carico. Imputato per le minacce al giornalista Vincenzo Iurillo e l'aggressione al presidente del Wwf Tirreno, Claudio d’Esposito, sfugge alle forze dell’ordine che cercano di notificargli un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli. La sua assenza solleva interrogativi sulla sua possibile fuga e sulle conseguenze di queste gravi accuse.

Il pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto, imputato di atti persecutori ai danni del nostro giornalista Vincenzo Iurillo e di aver aggredito il presidente del Wwf Tirreno Claudio d’Esposito, è irreperibile da circa due settimane. I carabinieri non sono riusciti a notificargli un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli. Nel processo in corso a Torre Annunziata – pm Antonio Barba, giudice Maria Camodeca – Langellotto è accusato di aver picchiato d’Esposito per vecchi rancori collegati a una denuncia che ne bloccò la realizzazione di 228 box in un giardino di Sorrento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Irreperibile a un ordine di carcerazione Langellotto, imputato per le minacce al giornalista del Fatto Vincenzo Iurillo

