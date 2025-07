EA FC 25 Evoluzione Il Ruggito Della Leonessa Lista Giocatori Ed Obiettivi

Preparati a scoprire il potere della “Evoluzione Il Ruggito Della Leonessa” in EA FC 25, la novità che trasforma i tuoi giocatori preferiti in autentiche leggende. Completa gli obiettivi dedicati in Ultimate Team prima delle 19:00 di venerdì 18 luglio e potenzia le tue bestie da gara. Di seguito, troverai la lista delle carte migliori per questa evoluzione: è il momento di far emergere il vero spirito di squadra!

L' evoluzione Il Ruggito Della Leonessa è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 18 Luglio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Il Ruggito Della Leonessa. Completando l'evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League.

FC 25: Evoluzione Il ruggito della leonessa (Legacy of a Lioness) - Scopri l’emozionante evoluzione di FC 25 con “Il ruggito della leonessa”, il nuovo capitolo di Legacy of a Lioness, disponibile in Ultimate Team dal 4 luglio 2025.

