Rugby il XV dell’Italia per la sfida al Sudafrica a Pretoria | 7 cambi

E' stata ufficializzata la formazione della Nazionale italiana di rugby che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria. Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max.

In questa notizia si parla di: sudafrica - pretoria - rugby - italia

Rugby: Domani Sudafrica-Italia;N.Cannone 'io capitano? un sogno' - "Credo non ci sia palcoscenico migliore per poter aver l'onore di ricevere i gradi da capitano: sono molto felice, voglio ringraziare lo staff per avermi dato questa opportunità in una partita così im ... Riporta ansa.it

Di fronte al Sudafrica un’Italia incerottata: 7 infortunati. Quesada: “Affronteremo una tempesta" - Il tecnico costretto a rivoluzionare la formazione: “Inutile girarci intorno, non esiste una partita più difficile di questa. Secondo gazzetta.it