Il Tour 2025 raccontato da Giuseppe Martinelli | sfida Pogacar-Vingegaard italiani e sorprese!

Preparati a vivere il Tour de France 2025 come mai prima d'ora! Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo più vincente nella storia del ciclismo italiano, ci svela i segreti di questa edizione, tra sfide epiche, sorprese e outsider sorprendenti. Insieme a Gian Luca Giardini, scopriamo le strategie, le speranze italiane e gli aneddoti più intriganti di questa avvincente corsa. Entriamo nel cuore del ciclismo mondiale!

Il direttore sportivo più vincente della storia del ciclismo italiano nelle corse a tappe, Giuseppe Martinelli, ci guida alla scoperta del Tour de France 2025, al via domani. Una puntata speciale di Bike Today con Gian Luca Giardini, per entrare nel cuore della corsa più prestigiosa del mondo! I temi della puntata: Il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard Gli outsider da tenere d’occhio Le speranze italiane Le insidie del percorso Aneddoti inediti sulla Grande Boucle, raccontati da chi ha condotto Pantani e Nibali alla vittoria Un’analisi imperdibile con l’esperienza di chi il Tour lo ha vissuto e vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Tour 2025 raccontato da Giuseppe Martinelli: sfida Pogacar-Vingegaard, italiani e sorprese!

