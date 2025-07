LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | argento Del Signore Longobardo di bronzo! Attesa per la 4×100 mista mista

Se sei appassionato di nuoto e non vuoi perderti nemmeno un minuto delle emozioni ai Europei juniores 2025, sei nel posto giusto! La competizione si infiamma con medaglie scintillanti e performance da applausi, come la doppietta spagnola che fa tremare il podio. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e vivi con noi ogni decisiva frazione di questa straordinaria kermesse. Non mancare, l’adrenalina è garantita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11: Oro per la spagnola Estella llum Tonrath Nollgen con 2’10?02, argento per la spagnola Garrido Malvar con 2’12?47, terzo posto per la rumena Prisecariu con 2’13?10. Ottavo posto per l’azzurra Viola Ricci con 2’16?30 19.09: DOPPIETTA SPAGNOLA! Forse l’Europa ha trovato una potenziale rivale delle dorsiste del resto del mondo: è la iberica Tonrath Nollgen che domina i 200 dorso in 2’10?02 19.08: Ai 100 Tonrath, Garrido, Montassier 19.07: C0’è Viola Ricci al via della finale dei 200 dorso donne. Queste le protagoniste: 1 Fanni Viktoria Kokas HUN 2:14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: argento Del Signore, Longobardo di bronzo! Attesa per la 4Ă—100 mista mista

In questa notizia si parla di: mista - diretta - argento - nuoto

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia schiera Esposito e Casali nella gara a squadre mista olimpica - Benvenuti alla diretta live degli Europei di ginnastica artistica 2025! Oggi, a Lipsia, l'Italia presenta Esposito e Casali nella storica gara a squadre mista olimpica.

RECORD ITALIANO JUNIORES Durante la finale A dei 100 stile libero dei 61° Trofeo Settecolli, Carlos D’Ambrosio ha stabilito il nuovo Record Italiano della categoria Juniores, conquistando la medaglia d’argento in 48.14. Il primato precedente era stat Vai su Facebook

Paralimpiadi 2024, Fantin oro nel nuoto con record, Tapia oro nel lancio del disco.- DIRETTA; Paralimpiadi, 3 ori e 1 bronzo nel nuoto. Caironi trionfa nei 100 m, Sabatini cade; Canottaggio d'argento, Quadarella e Fabbri in finale: rivivi diretta Olimpiadi.

Diretta/ Europei nuoto Roma 2022: Razzetti oro nei 400 misti, 4x200 sl d'argento! - IlSussidiario.net - DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: ORO ALBERTO RAZZETTI NEI 400 MISTI, ARGENTO LA STAFFETTA 4X200 SL. Si legge su ilsussidiario.net

Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: programma gare, calendario finali e dove vedere il nuoto di fondo in diretta - I Campioni e le Campionesse del nuoto di fondo sono pronti per le bracciate in acque libere per puntare ai titoli iridati. Secondo olympics.com