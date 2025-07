Giorgia Meloni | Ho parlato con Trump di dazi e Ucraina La cittadinanza? Non è una priorità

Giorgia Meloni si è confrontata con temi caldi e di grande rilevanza internazionale al Forum, affrontando questioni come la guerra in Ucraina, il ruolo degli Stati Uniti, il Green Deal, i dazi commerciali, la legge elettorale e la cittadinanza. Un dibattito che mette in luce la complessità delle sfide attuali e la visione della leader italiana nel panorama globale. Scopriamo insieme i dettagli di questo articolato intervento.

La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti, il Green Deal. Ma anche i dazi, la legge elettorale e la cittadinanza. Sono stati questi gli argomenti al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Forum. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Giorgia Meloni: «Ho parlato con Trump di dazi e Ucraina. La cittadinanza? Non è una priorità»

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni - dazi - ucraina

Giorgia Meloni perde la pazienza al vertice con la Grecia: nel fuorionda «fulmina» i collaboratori – Il video - Giorgia Meloni ha mostrato segni di frustrazione durante un recente vertice con la Grecia, rivelando la sua impazienza in un fuorionda che ha sorpreso i collaboratori.

Giorgia #Meloni in Canada per il #G7. Medio Oriente e dazi: si cerca un punto in comune #guerra #15giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/15/news/g7-kananaskis-meloni-canada-guerra-israele-iran-ucraina-russia-dazi-leader-trump-pu Vai su X

Tra poco #Radioanchio con Giorgio Zanchini #3luglio Radio1 Rai H.7.30 #GiorgiaMeloni in udienza da #PapaLeoneXIV: Federica Ionta, Monica Mondo, Maria Antonietta Calabrò H.8.30 La questione #dazi, il commissario europeo per il commercio #Sefcovic Vai su Facebook

Meloni: “Ho sentito Trump per discutere dell’Ucraina e dei dazi”; Su Ucraina e dazi Meloni si allontana dal tycoon; Dazi, Meloni alla Casa Bianca. Trump: Faremo un accordo con l'Ue al 100%.

Meloni,ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev - "Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti" un fatto "rilevante ma ben diverso dal totale disimpe ... Scrive ansa.it

Meloni e la "sviolinata" all'America di Trump: "Italia e Stati Uniti parlano la stessa lingua" - La premier ha partecipato alla celebrazione del giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti: "Il nostro legame è un bene per l'unità e la compattezza dell'Occidente" ... Da today.it