Villa Pamphili rabbia dei genitori di Anastasia dopo l' omicidio | Kaufmann? Mai immaginato potesse ucciderla

Nel cuore di Villa Pamphili, il dolore dei genitori di Anastasia Trofimova si fa sentire forte e chiaro: un dolore inaspettato e struggente. La loro richiesta di giustizia si leva come un grido di rabbia e incredulità, poiché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Kaufmann, fino a quel momento sconosciuto, potesse compiere un gesto così terribile contro la loro amata figlia e la piccola Andromeda. La verità deve emergere, per dare pace e rispetto alle vittime.

