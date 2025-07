Meteo Roma del 04-07-2025 ore 19 | 15

Ben ritrovati, ascoltatori! Ecco le previsioni del tempo per Roma e il resto d’Italia il 4 luglio 2025 alle ore 19:15. Preparatevi a un pomeriggio caratterizzato da instabilità e possibili acquazzoni, soprattutto nelle zone interne e in alcune coste. La sera e la notte porteranno un generale miglioramento con cieli più sereni. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti meteo, perché la vostra giornata merita di essere pianificata al meglio!

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molte nubi su tutte le regioni piogge Da isolate a Sparse piaciuto su Liguria e coste adriatiche al pomeriggio instabilità momento sui rilievi con sviluppo di acquazzoni e temporali piaciuto su coste pianure in serata e nottata tempo in miglioramento con numero di te al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiati al pomeriggio acquazzoni temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti tempo invariato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto schiarite al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio pioggia e temporali sviluppo nelle zone interne specie in Appennino invariata altro in serata e nottata torna il tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori temperature minime massime stabili o in lieve diminuzione soprattutto al centro-nord le previsioni del tempo sono ancora dei centro meteo italiano meteo

