Ineos Quartermaster il ritorno del pick-up versatile e robusto

Il ritorno di Ineos Quartermaster segna una rinascita nel segmento dei pick-up: versatile, robusto e pronto a conquistare il mercato. Dopo una pausa forzata dovuta a problemi di approvvigionamento, questo modello lungo 5,44 metri fa il suo grande ritorno, progettato dalla Casa anglo-tedesca per unire funzionalità e stile. È il momento di scoprire come il Quartermaster possa diventare il partner ideale per lavoro e svago, riscrivendo le regole del segmento.

Dopo una pausa dalla produzione per carenza di componenti, si rivede sul mercato il modello, lungo 5,44 metri, studiato dalla Casa anglo-tedesca per il lavoro e il tempo libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ineos Quartermaster, il ritorno del pick-up versatile e robusto

In questa notizia si parla di: ineos - quartermaster - ritorno - pick

«Il pick-up di INEOS è pensato per chi ha bisogno di un mezzo capace di affrontare ogni sfida, sia per il lavoro che per l’avventura». Il Quartermaster si fa notare per la sua stazza importante – supera i cinque metri e mezzo di lunghezza – e per la praticità che Vai su Facebook

INEOS Grenadier Quartermaster: il pick-up pronto a tutto https://ift.tt/Rxq9ch2 Vai su X

Ineos Quartermaster, il ritorno del pick-up versatile e robusto; Ineos Grenadier Quartermaster: il pick-up che unisce robustezza e versatilità . Le caratteristiche; Pick-Up 2025: i modelli migliori e i prezzi.

INEOS Quartermaster, un pick-up e mille anime diverse - Il nuovo INEOS Quartermaster punta a conquistare il mercato italiano: ecco le caratteristiche e il prezzo del nuovo pick- Come scrive virgilio.it

Jeep Gladiator vs Ineos Grenadier Quartermaster, pick-up a confronto - Spostando l'attenzione sugli angoli caratteristici in fuoristrada, Jeep Gladiator ha una maggiore luce libera da terra, visti i 28,2 cm dichiarati contro i 26,4 ... Riporta auto.it