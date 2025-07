LIVE Errani Vavassori-Cash Watson 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | gli azzurri vincono il primo parziale!

Segui in tempo reale l'emozionante giornata di Wimbledon 2025, dove gli azzurri si sono subito distinti conquistando il primo set e lasciando il pubblico senza fiato. Dalla vittoria di Errani/Vavassori alle sfide singolari di Paolini/Chan e KrejciKova, ogni momento è un trionfo italiano. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere nemmeno un colpo di questa straordinaria avventura sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 6-3 Vavassori chiude il primo set con un kick che Watson non controlla: palla out e primo parziale per gli azzurri!! Seconda. 40-0 La risposta di Cash va in rete! Tre set point per gli azzurri!! 30-0 Prima vincente di Vavassori che trova la riga! Watson può farci poco. 15-0 Parte benissimo l’italiano che chiude il primo punto del game con uno smash imprendibile per Watson! Vavassori al servizio per chiudere il set! 5-3 Watson chiude il game con una grande prima: Errani in risposta può fare davvero poco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson 6-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri vincono il primo parziale!

In questa notizia si parla di: diretta - errani - vavassori - watson

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà agli azzurri!; Paolini e Errani alle Olimpiadi di Parigi 2024: quando giocano vs Boulter e Watson, dove vedere in diretta e orario partita · Tennis; RECAP! Musetti ha un sogno, quello di Nadal va in frantumi. Errani/Vavassori out.

Wimbledon: esordio per Errani e Vavassori in doppio misto. Parte l’inseguimento al terzo Major - Wimbledon | Classificati come teste di serie numero 3, i due azzurri debuttano contro i britannici Julian Cash e Heather Watson. Segnala ubitennis.com

Wimbledon, Paolini ed Errani eliminate al secondo turno - break ma sulla quarta la volée di diritto di Errani si stampa sul nastro (4- informazione.it scrive