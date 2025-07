Coltelli usati per affondare un gommone | ecco come la Francia gestisce l' immigrazione

Un video choc della BBC rivela come, sotto la superficie del presunto buonismo di Macron, si nascondano strategie dure e controversie. Coltellate per affondare un gommone e pratiche discutibili della polizia a nord della Francia svelano un lato oscuro della gestione dell’immigrazione. Un episodio che fa riflettere sulla reale umanità dietro le politiche europee.

Un video della Bbc smaschera il presunto buonismo di Macron: così si sono comportati degli agenti della polizia a Nord del Paese transalpino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Coltelli usati per affondare un gommone: ecco come la Francia "gestisce" l'immigrazione

In questa notizia si parla di: coltelli - usati - affondare - gommone

Salento, maxi rissa davanti alla discoteca: 21enne lasciato per terra ferito. Usati anche dei coltelli - Nella notte di Taviano, un episodio di violenza scuote il Salento: una maxi rissa davanti alla discoteca Vega ha lasciato un ragazzo di 21 anni ferito e some scene inquietanti con l’uso di coltelli.

Coltelli usati per affondare un gommone: ecco come la Francia gestisce l'immigrazione.

Coltelli usati per affondare un gommone: ecco come la Francia "gestisce" l'immigrazione - Un video della Bbc smaschera il presunto buonismo di Macron: così si sono comportati degli agenti della polizia a Nord del Paese transalpino ... ilgiornale.it scrive

Gommone a largo della Libia, Alarm Phone: “Si sta sgonfiando, può affondare in qualsiasi momento”. A bordo ci sono 120 migranti - Il Fatto Quotidiano - Un gommone con 120 migranti a bordo è in mare da oltre 12 ore, senza più motore e con uno dei tubolari che si starebbe “sgonfiando”. Come scrive ilfattoquotidiano.it