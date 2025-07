Ennesimo sciopero dei treni in Lombardia | Trenord e Trenitalia si fermano per 21 ore vicino al weekend

Una nuova protesta dei ferrovieri in Lombardia scuote il servizio: Trenord e Trenitalia si fermeranno per 21 ore consecutive, dal lunedì sera al martedì pomeriggio, causando disagi e incertezza per milioni di pendolari e viaggiatori. Un disagio che si estende a tutto il Paese, evidenziando ancora una volta le sfide del settore trasporti italiano. Ma quali saranno le conseguenze e come affrontare questa interruzione imprevista? Resta con noi per scoprire tutti i dettagli.

Milano – La protesta del personale ferroviario è ormai ufficiale. Dal 7 all’8 luglio 2025, i treni Trenord e Trenitalia in tutta Italia si fermeranno per 21 ore consecutive, creando inevitabili disagi per chi deve spostarsi. L’agitazione, promossa dalla Cub Trasporti, coinvolgerà sia il trasporto passeggeri che quello merci. Quando e quanto durerà. Lo stop avrà luogo d alle 21 di lunedì 7 luglio e proseguirà fino alle 18 di martedì 8 luglio. Una durata significativa che metterà a dura prova i pendolari e i viaggiatori. Milano sarà particolarmente colpita, con i servizi Trenord e Trenitalia che subiranno pesanti ripercussioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ennesimo sciopero dei treni in Lombardia: Trenord e Trenitalia si fermano per 21 ore vicino al weekend

