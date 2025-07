Esplosione nel distributore di benzina a Roma l' appello del Comune su condizionatori spenti e finestre chiuse

Un’esplosione devastante ha scosso un distributore di benzina a Roma, allarmando cittadini e autorità. Il Comune e la Protezione Civile lanciano un appello: restate in casa, con le finestre e i condizionatori spenti, per tutelare la vostra sicurezza. Una misura temporanea indispensabile in attesa di chiarimenti e interventi efficaci. La sicurezza dei romani resta la priorità assoluta.

Dopo l'esplosione al distributore di benzina, Comune e protezione civile consigliano ai romani di stare in casa, chiudere le finestre e i condizionatori.

