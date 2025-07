Triathlon quattro azzurri in cerca del grande risultato nella tappa di Tiszaujvaros della World Cup

preparando il terreno per emozionanti sfide tra i nostri quattro azzurri, determinati a conquistare un risultato di rilievo e scrivere un nuovo capitolo nel panorama internazionale del triathlon. La tensione è alle stelle: chi si distinguerà in questa tappa cruciale? Restate con noi, perché l’adrenalina sta per salire alle stelle e il tricolore potrebbe brillare più che mai!

Siamo ormai giunti ufficialmente ai nastri di partenza di una nuova tappa di grande importanza per la stagione del triathlon internazionale. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, tornerà in scena la World Cup 2025 e lo farà con un appuntamento assolutamente da non perdere, che ci porterà con mano verso il clou dell’annata. Stiamo parlando, ovviamente, della tappa di Tiszaujvaros (Ungheria) della World Triathlon Cup 2025. Si gareggerà nelle giornate del 5 e 6 luglio e il format sarà particolare. Si inizierà , infatti, con le semifinali nella giornata di sabato 5 luglio Alle ore 15.45 prenderà il via la prima semifinale femminile, quindi alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, quattro azzurri in cerca del grande risultato nella tappa di Tiszaujvaros della World Cup

In questa notizia si parla di: triathlon - tappa - world - tiszaujvaros

Triathlon, la tappa di Yokohama delle World Series occasione per gli italiani per mettersi in mostra - Il triathlon vive un momento cruciale con la tappa di Yokohama delle World Series, un’opportunità imperdibile per gli atleti italiani di brillare.

Domani alle 12:40 su Rai Sport in onda la sintesi delle World Triathlon Para Series di Taranto, unica tappa europea del circuito mondiale di Paratriathlon. Non perderla #FederazioneItalianaTriathlon #Fitri #Triathlon #ParaTriathlon #WorldTriathlon #Taran Vai su Facebook

Che brava Angelica Prestia, 4^ alla World Cup Triathlon Tiszaujvaros. Il video e le classifiche, Nicola Azzano 7°; Triathlon, Beatrice Mallozzi inarrestabile: altro successo in Coppa Europa.

Triathlon World Series: Miguel Hidalgo trionfa ad Alghero nella gara maschile - MSN - Miguel Hidalgo ha vinto la tappa maschile di World Triathlon Championship Series ad Alghero, consegnando al suo Brasile la prima vittoria nella storia del Campionato mondiale. Come scrive msn.com

Triathlon: ritorna a Cagliari la tappa italiana del Mondiale - torneranno a Cagliari, sul lungomare Poetto, scelto nuovamente per ospitare il ... Riporta ansa.it