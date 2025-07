Inter Frattesi ora non è più in bilico | la sua volontà è chiara

Davide Frattesi si afferma come elemento imprescindibile per l’Inter, nonostante le voci di un suo possibile addio a gennaio. Ora, con una volontà forte e decisa, il centrocampista nerazzurro punta a rimanere e a diventare protagonista della prossima stagione. La sua determinazione ribalta le aspettative e rafforza il progetto di Inzaghi. La svolta di Frattesi apre nuovi scenari per il futuro dell’Inter.

Da possibile partente ad elemento centrale in vista della prossima stagione. Davide Frattesi è intenzionato a rimanere all' Inter. Il centrocampista nerazzurro, che a gennaio sembrava sul punto di salutare la compagnia, veniva indicato come sicuro giocatore in uscita nel caso in cui fosse rimasto in panchina Simone Inzaghi.

