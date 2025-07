Bernardeschi Bologna è fatta per il ritorno in Serie A dell’ex Juventus | accordo trovato ecco quando arriverà l’ufficialità del trasferimento

Il calcio italiano si prepara a vivere un nuovo emozionante capitolo: Federico Bernardeschi, ex Juventus, torna in Serie A grazie all’accordo siglato con il Bologna. Un colpo di scena che promette di accendere il calciomercato e infiammare i tifosi rossoblù. L’attesa ora è tutta per l’ufficialità, che renderà questa operazione una delle più interessanti di questa sessione di mercato. Restate sintonizzati, l’annuncio ufficiale è alle porte!

Bernardeschi Bologna, accordo trovato per il ritorno in Serie A dell’ex Juventus: è fatta, quando verrà ufficializzato il tutto. Il Bologna piazza un colpo a sorpresa che accende il suo calciomercato e infiamma la fantasia dei tifosi. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club rossoblù ha raggiunto un accordo totale per riportare in Serie A Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, ha recentemente risolto il suo contratto con il Toronto FC ed era pronto a rimettersi in gioco in un campionato di primo livello: ha scelto Bologna per il suo grande ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardeschi Bologna, è fatta per il ritorno in Serie A dell’ex Juventus: accordo trovato, ecco quando arriverà l’ufficialità del trasferimento

In questa notizia si parla di: bologna - fatta - ritorno - serie

Fatta brillare la bomba bellica trovata a Bologna: il video - I genieri dell'Esercito hanno brillantemente neutralizzato una bomba americana risalente alla Seconda guerra mondiale trovata ai Prati di Caprara a Bologna.

#Bologna, è fatta per il ritorno in #SerieA di #Immobile Vai su X

È fatta per il ritorno di Immobile in Serie A Come riportato da Sky Sport, il Bologna ha trovato l’accordo con l’ex Lazio, che lascerà il Besiktas per firmare un contratto annuale con opzione coi rossoblu. Ciruzzo is back Vai su Facebook

Bologna, è fatta per il ritorno in Serie A di Immobile; La Serie A sta per riabbracciare Bernardeschi: cosa può dare al Bologna; Bologna-Immobile, è fatta per il ritorno di Ciro in Serie A: e Bernardeschi libera Ndoye verso Napoli.

Bologna, è fatta per il ritorno in Serie A di Immobile - L'attaccante napoletano trova l'accordo con il Besiktas per la rescissione consensuale del contratto: i dettagli dell'intesa con gli emiliani ... Segnala msn.com

Bologna-Immobile, è fatta per il ritorno di Ciro in Serie A: e Bernardeschi "libera" Ndoye verso Napoli - Bologna e Immobile vicinissimi alla firma, anche Bernardeschi può vestire il rossoblù: il suo arrivo rilancia Ndoye verso Napoli ... Si legge su sport.virgilio.it