LIVE Errani Vavassori-Cash Watson 1-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia il match di doppio misto!

Il grande debutto di Errani nel doppio misto a Wimbledon 2025 sta regalando emozioni da brivido! Con scambi intensi e colpi mozzafiato, il match tra Errani/Vavassori e Watson/Cash si prospetta ricco di suspense. Segui la diretta live per non perdere nemmeno un istante di questa sfida, dove ogni punto conta e l’atmosfera è carica di adrenalina. Pronti a tifare per le nostre campionesse? Restate con noi e scoprite cosa succederà !

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 15-0 Watson sbaglia la volĂ©e di rovescio dopo il colpo di Errani! Errani fa il suo debutto al servizio nel match. 1-1 Cash chiude il game con la volĂ©e di dritto. Seconda palla per Cash. A-40 Vavassori non contiene il servizio di Cash, la palla esce. 40-40 MAMMA MIA SARA!!! L’azzurra chiude il punto con uno dei suoi lob!! 40-30 Ottima prima di Cash. 30-30 Errani riesce a contenere il servizio di Cash ma la volĂ©e dell’inglese è troppo complicata per Vavassori che si trova la palla tra i piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson 1-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: inizia il match di doppio misto!

In questa notizia si parla di: errani - diretta - watson - match

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Paolini e Errani alle Olimpiadi di Parigi 2024: quando giocano vs Boulter e Watson, dove vedere in diretta e orario partita · Tennis; RECAP! Le imprese azzurre, l'ultimo match di Murray e il flop di Swiatek.

Wimbledon: esordio per Errani e Vavassori in doppio misto. Parte l’inseguimento al terzo Major - Wimbledon | Classificati come teste di serie numero 3, i due azzurri debuttano contro i britannici Julian Cash e Heather Watson. Da ubitennis.com

LIVE Wimbledon: in campo Alcaraz, Bellucci e Darderi. Tornano Errani/Paolini - Sul Campo 15 Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie numero 3, affrontano Cash/Watson, wild card a Londra ... Scrive gazzetta.it