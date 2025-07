Juventus Tudor cerca rinforzi in mediana | Comolli studia Hjulmand

La Juventus si prepara a una sessione di calciomercato ricca di sorprese e strategia, con Tudor che cerca rinforzi in mediana. Dopo l’acquisto di David, la rosa bianconera si potenzia anche nel cuore del campo: Comolli studia attentamente Hjulmand, mentre i nomi di Locatelli, Thuram e McKennie sono al centro delle riflessioni. Con Douglas Luiz in uscita, le prossime mosse avranno un impatto decisivo sul futuro della squadra e sulla sfida agli obiettivi stagionali.

Non solo attacco: la sessione di calciomercato della Juventus si muoverĂ su diversi fronti. Dopo l'arrivo di Jonathan David, Comolli dovrĂ valutare anche la situazione a centrocampo, con Locatelli, Thuram e McKennie che avranno bisogno di man forte per poter reggere il ritmo elevato della prossima stagione. Con Douglas Luiz in partenza, per 40 milioni di euro, potrebbero dunque aprirsi tante e diverse strade per poter accontentare Igor Tudor. Con la partenza di Douglas Luiz potrebbe aprirsi prima di tutto la porta a Jadon Sancho. Il brasiliano sarebbe finito nel mirino del Manchester United e l'affare potrebbe risultare prolifico da entrambe le parte.

In questa notizia si parla di: juventus - comolli - tudor - cerca

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

