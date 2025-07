Red Bull Horner | Impossibile dire che Verstappen resterà al 100% Il piano B? Piastri

Red Bull e Horner si preparano a sfidare i pronostici, ma il futuro di Verstappen resta incerto: sarà al 100% con la squadra o potrebbe optare per il piano B di Piastri? Il team principal britannico ha svelato dettagli interessanti, lanciando anche una frecciatina alla McLaren. In un mondo della Formula 1 sempre più imprevedibile, il prossimo capitolo promette sorprese e colpi di scena.

