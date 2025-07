Claris una pagina social per ricordarlo e chiedere giustizia La fidanzata | È l’unica cosa che mi fa andare avanti

Due mesi dopo la tragica perdita di Riccardo Claris, la sua fidanzata e la comunità di Bergamo non smettono di lottare per giustizia. Riccardo, 26 anni e un futuro ancora tutto da vivere, è stato spezzato da un gesto violento che non può essere dimenticato. La loro storia e il loro dolore ci ricordano quanto sia importante cercare verità e responsabilità. Unisciti a noi nel chiedere giustizia per Riccardo e per tutti coloro che attendono risposte.

Bergamo. Sono passati due mesi dalla morte di Riccardo Claris. Da quando, la notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio, una coltellata spezzò la vita del giovane, 26 anni e un futuro ancora da scrivere. “Eravamo carichi di progetti e sogni: i viaggi, la casa, coltivare le passioni comuni. sapesse la gente quante erano”, scrive la fidanzata in una toccante lettera pubblicata sulla pagina Instagram ‘Giustizia per Riccardo Claris’ (scritto tutto attaccato). Una pagina nata in questi giorni, dall’intento molto chiaro: “Posso solo prometterti che farò di tutto per farti avere giustizia – prosegue la ragazza – è l’unica cosa che mi dà la forza di alzarmi la mattina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Claris, una pagina social per ricordarlo e chiedere giustizia. La fidanzata: “È l’unica cosa che mi fa andare avanti”

In questa notizia si parla di: claris - pagina - fidanzata - social

Dopo l'annuncio dello scorso 10 giugno il cantante nega tutto sulle sue pagine social: «Ai miei fan in Italia. Potreste aver visto le pubblicità di uno show a Napoli, che affermano che io farò una performance in featuring. Queste pubblicità sono state postate sen Vai su Facebook

Claris, una pagina social per ricordarlo e chiedere giustizia. La fidanzata: “È l’unica cosa che mi fa andare avanti”; Lo sfottò, la caccia all'interista e la coltellata fatale davanti alla fidanzata: come è morto Riccardo Claris; Riccardo Claris, chi era l’ultrà della Atalanta ucciso a Bergamo: il calcio, la laurea in Economia e il lavoro a Milano.

Riccardo Claris ucciso a Bergamo, lo zio: “Dormiva, la fidanzata lo ha avvisato della rissa e lui è sceso” - Fanpage.it - “Dormiva, la fidanzata lo ha avvisato della rissa e lui è sceso” Luca Salvioni, avvocato e zio di Riccardo Claris, ... Si legge su fanpage.it

Riccardo Claris ucciso per uno sfottò nella lite tra interisti e atalantini davanti alla fidanzata - Riccardo Claris ucciso per uno sfottò nella lite tra interisti e atalantini davanti alla fidanzata dal nostro inviato Rosario Di Raimondo ... Lo riporta milano.repubblica.it