L’ex Arsenal Thomas Partey accusato di stupro e violenza sessuale su tre donne

Nel mondo del calcio, le notizie più delicate spesso scuotono fan e appassionati. Thomas Partey, centrocampista ghanese recentemente svincolatosi dall’Arsenal, si trova al centro di accuse gravi per stupro e violenza sessuale su tre donne, con indagini in corso dal 2022. La sua comparizione in tribunale è prevista per il 5 agosto a Westminster, lasciando tutti in attesa di chiarimenti e verità.

Thomas Partey, centrocampista ghanese che si è appena svincolato dall'Arsenal, è stato accusato di cinque capi d'imputazione per stupro e uno per violenza sessuale su tre donne: i fatti sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022. Le indagini sono scattate a febbraio del 2022, dopo una prima denuncia di stupro. Il calciatore comparirà in tribunale il 5 agosto per confrontarsi con i magistrati di Westminster. Partey, che ha 32 anni, ha giocato cinque stagioni nell'Arsenal, club con cui ha collezionato 130 partite e segnato 9 reti.

